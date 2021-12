Retrouvez les résultats du quinté du mardi 30 novembre 2021 à Deauville, le Prix d'Utah Beach. Départ à 13h50. 16 partants. Plat. Handicap. 1.300 mètres, Piste en Sable Fibré. Pur-Sang de 3 ans et plus. Il fallait jouer le 10 Tibasti, le 6 Moaweva, le 9 King Robbe, le 11 Heartbeat et le 2 Fayathaan.

Pour RTL, Dominique Cordier vous conseillait :

Encore un handicap difficile où personne ne peut être rayé d'un trait de crayon. Notre préférence va clairement aux Deauvillais, ceux entraînés par la famille Doleuze, Romain présentant notre favori le 10 Tibasti, qui vient de très bien se comporter à ce niveau, et Georges le 3 Shere Calm, qui a à cette valeur la pointure d'une course de ce genre.

Notre dernière minute, le 14 Magic Vati, entraîné par Stéphane Wattel, sera comme un poisson dans l'eau dans cette épreuve, si la fortune ne contrarie pas ses desseins. Les (bons) outsiders ne manquent pas ici, et on peut se tourner en confiance vers le 6 Mowaeva, auquel il est difficile de reprocher quoi que ce soit, voire le 5 Wejdan, avec laquelle ce sera tout ou rien, puisqu'elle débute sur cette surface.

Les pronostics :

10. Tibasti

14. Magic Vati

3. Shere Calm

4. Kihavahfushi

13. Bakoel Koffie

5. Wejdan

6. Moaweva

La dernière minute :

14. Magic Vati

Résultats du dimanche 28 novembre à Auteuil :

Le favori de RTL se classe 3e, la dernière minute est tombée à la rivière des tribunes.