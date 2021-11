Quinté+ du samedi 27 novembre 2021 à Vincennes : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du samedi 27 novembre 2021 à Vincennes, le Prix Annick Dreux. Départ à 15h15. 14 partantes (le 10 IDYLLE SPEED est non partante). Groupe II. Trot attelé. 2.700 mètres. Grande piste. Pouliches de 3 ans.

Quelle mouche a bien pu piquer les dirigeants du trot qui proposent, le jour de la semaine où les turfistes sont les plus nombreux à jouer, une course de groupe certes, mais avec des jeunes trotteurs que le grand public ne connaît pas. Il y avait mieux à faire (le Prix Daniel Miette s'imposait naturellement) et une fois de plus, on a fait l'inverse.

Faisons confiance à la plus riche du lot, le 15 Inoubliable, qui vaut un lot de ce genre si elle donne le meilleur d'elle-même, ce qui, reconnaissons-le, ne lui arrive pas souvent.

Sinon, on s'en remettra aux "Allaire" (elles sont trois dans la course, le 9, le 12 et le 14) ou à la "Souloy" Idylle a Vie, qui porte le dossard 11.

Notre dernière minute, le 13 I Love Me, est irréprochable depuis le début de sa carrière. Evoluant un ton en dessous des meilleures de sa promotion, elle appartient à la fille d'Annick Dreux, grande propriétaire-éleveur dont ce semi-classique célèbre la mémoire. Et si elle gagnait ? Possible, mais que cela reste entre nous.

Les pronostics

15. Inoubliable

11. Idylle a Vie

12. It's Now Or Never

13. I Love Me

14. Ivensong

9. Italienne

4. Ibaya des Forges

La dernière minute

Résultats du jeudi 25 novembre à Vincennes :

Le favori de RTL a gagné, la dernière minute est sixièmee, le quinté a fait la part belle aux outsiders, une fois de plus.