publié le 28/09/2020 à 14:00

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mardi 29 septembre 2020 à Fontainebleau, le Prix Roland Fougedoire. Départ à 13h50. 15 partants (le 5 Marrakech Express est non partant). Handicap. Plat. 2.000 mètres. Purs-sangs de 4 ans et plus.



Beaucoup de chevaux découvrent la catégorie des Quintés+ dans cette épreuve. Aussi, notre pronostic comprend-il essentiellement des pur-sang dont l'expérience à ce niveau n'est plus à démontrer.

C'est le cas de notre favori, le 10 Heir To a Throne, qui dispute son huitième événement et qui peut espérer ici vaincre dans cette catégorie pour la première fois. Le 4 Octoking a conservé de beaux restes. Il est le doyen de l'épreuve, mais aura pour lui la distance et l'assouplissement de la piste.

Nouveau venu à ce niveau, le 11 Royal Force a également nos faveurs, parce que lui aussi sera avantagé par l'état de la piste. À noter que contrairement à ses quatre sorties précédentes, il ne sera pas muni d’œillères. Ce n'est pas un oubli : trop allant en dernier lieu, le cheval va cette fois attendre pour venir finir. Son entraîneur le voit à l'arrivée.

Souvent donnée en tête de nos pronostics et aussi souvent décevante, le 6 La Roseliere n'aurait cette fois aucune excuse si elle venait à faillir. Elle adore le terrain très souple voire lourd et sera servie ici. Elle peut gagner, dans ce handicap assez ouvert pour la victoire.

Les pronostics :

10. Heir To a Throne

4. Octoking

11. Royal Force

1. El Magnifico

2. Bliss For Eever

6. La Roseliere

3. Gracian



La dernière minute :

6. La Roseliere