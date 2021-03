Quinté+ du mardi 23 mars 2021 à Chantilly : les pronostics

publié le 22/03/2021 à 14:00

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mardi 23 mars 2021 à Chantilly, le Prix Dunette. Départ à 13h50. 16 partantes. Handicap. Plat. 2.100 mètres. Piste en Sable Fibré. Juments de 4 ans et plus. Encore un quinté difficile, où les points d'appui ne manquent pas, certes, mais où aucune des juments en vue n'étant à l'abri d'une contre-performance.

Notre confiance va tout droit au 1 Golden Rajsa, qui "court avec ses enfants", selon une expression bien connue des turfistes. Elle a en effet été vue en meilleure compagnie et a souvent damé le pion aux mâles, ce qui est un gage de grande qualité. Ses dernières sorties dans des épreuves de premier plan étant bonnes, elle doit terminer dans les cinq premières ici.

Ensuite, c'est la bouteille à l'encre. Notre dernière minute, le 5 Papua, est une nouvelle venue dans cette catégorie, disputant même son premier handicap. A ce sujet, son poids s'avère très intéressant, et l'autorise à viser la victoire dès son premier quinté. Impossible non plus de ne pas retenir l'autre pensionnaire de Jean-Pierre Gauvin au départ, le 7 Bleusky, lauréate d'un handicap en dernier lieu et pénalisée en conséquence.

Parmi les nombreuses outsiders, relevons les candidatures du 11 Angelissima, avec Stéphane Pasquier, et du 13 Manne, qui court sa troisième course en treize jours, mais qui tient visiblement comme un cric !





Les pronostics :

1. Golden Rajsa

5. Papua

11. Angelissima

13. Manne

2. Sea Watch

7. Bleusky

3. Anobar

La dernière minute :

5. Papua

Résultats du dimanche 21 mars à Saint-Cloud :

C'était trop dur pour la favorite de RTL, qui a lâché prise dès la première attaque. La dernière minute est 3e dans un quinté qui a souri à peu de parieurs. Ainsi vont les courses de galopeurs.