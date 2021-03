Loto : les résultats du tirage du samedi 13 mars 2021

publié le 13/03/2021 à 22:16

Selon les résultats du Loto publiés par la Française des jeux sur son site internet, le tirage des numéros gagnants du samedi 13 mars 2021 était le suivant : 4 - 10 - 19 - 22 - 47 avec le 8 comme numéro chance. Une cagnotte de 4 millions d'euros était en jeu ce samedi.

Aucun joueur n'a trouvé la bonne combinaison. Le pactole est donc remis en jeu.

Toutefois, 10 joueurs ont trouvé les cinq bons numéros et ont donc remporté la somme de 25.707 euros. 82 joueurs ont remporté 765 euros en trouvant quatre bons numéros et le numéro chance. 820 autres participants empochent pour leur part 275,90 euros après avoir coché quatre bons numéros.

Les numéros du second tirage sont les suivants : 3 - 5 - 9 - 43 - 44.



Les dix codes gagnants à 20.000 euros étaient les suivants : C 9284 6223, E 3218 8672, F5496 7956, G 4990 0998, G 7774 0334, H 1558 8928, K 7691 7307, N 3284 5221, Q 9674 2505 et S 5712 6751.

Prochain rendez-vous, lundi 15 mars. 5 millions d'euros seront mis en jeu.