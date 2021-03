Loto : les résultats du tirage du samedi 20 mars 2021

publié le 20/03/2021 à 21:48

Selon les résultats du Loto publiés par la Française des jeux sur son site internet, le tirage des numéros gagnants du mercredi 17 mars était le suivant : 4 - 14 - 28 - 27 - 42 avec le 3 comme numéro chance. Une cagnotte de 7 millions d'euros était en jeu ce mercredi.

Quatre joueurs ont trouvé la bonne combinaison et se partagent donc le montant.

En plus, 3 joueurs ont remporté 86.623 euros en trouvant cinq bons numéros. 79 autres empochent pour leur part 802,80 euros après avoir coché quatre bons numéros et le numéro chance. 754 joueurs ont trouvé quatre bons numéros et remportent 303,40 euros. Tandis que 3472 joueurs ont coché les trois bons numéros et le numéro chance et gagnent 39,30 euros.

Les numéros du second tirage sont les suivants : 19 - 28 - 32 - 40 - 42.

Les dix codes gagnants à 20.000 euros étaient les suivants : A 8730 4992, A 9353 7111, H 6479 1554, N 6158 4517, O 1550 7905, O 3763 3414, P 6170 3441, P 7787 0362, Q 9229 6972, W 0312 0237.



Le prochain tirage sera effectué lundi 22 mars et concernera une cagnotte de 2 millions d'euros.