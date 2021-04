Quinté+ du mardi 20 avril 2021 à Chantilly : les pronostics

publié le 19/04/2021 à 14:30

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mardi 20 avril 2021 à Chantilly, le Prix de Roissy. Départ à 13h50. 15 partantes (Le 8 Zelote est non partant). Handicap .1.200 mètres, ligne droite. Pur Sang de 4 ans et plus.



Encore un quinté de galop difficile, où il conviendra de faire confiance aux spécialistes du bon terrain, tel notre favori, le 10 Louve Dream, qui excelle sur les surfaces raffermies et qui peut confirmer ici sa récente victoire dans une deuxième épreuve de handicap.



Le 12 Tudo Bem est dans le même cas, lui qui avait pris la quatrième place du quinté couru le 30 mars à Fontainebleau, épreuve faisant ici office de référence.



Notre dernière minute, le 5 Red Fifty, est l'un des deux pensionnaires de Henri-Alex Pantall au départ, l'autre étant le 9 Maavah. Red Fifty vient de donner satisfaction pour sa rentrée et devrait disputer ici l'une des premières places.



Parmi les outsiders, nous avons retenu le 7 Coco City, qui, jugé sur une valeur ancienne, a les moyens de venir jouer les trouble-fête.

Les pronostics :

10. Louve Dream

12. Tudo Bem

5. Red Fifty

7. Coco City

9. Maavah

4. Excalibur

1. Pradaro

La dernière minute :

5. Red Fifty



Résultats du dimanche 18 avril avril à Longchamp

On retiendra notre favori le fameux Huetor, pour une épreuve ultérieure. Il a indéniablement un quinté dans les jambes mais n'a pas fait sa course. La dernière minute court extra, mais n'est que sixième.