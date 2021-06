Quinté+ du mardi 1er juin 2021 à Strasbourg : les pronostics

publié le 31/05/2021 à 14:00

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mardi 1er juin 2021 à Strasbourg, le Prix de la Musique. Départ à 13h50. 15 partants (le 14 AS DES FLANDRES est non partant). Handicap - 3000 mètres - Pur-Sang de 4 ans et plus.

Beaucoup d'entraîneurs espéraient du terrain souple (le pénétromètre indiquait 3,8 samedi pour ce quinté). Or, avec 23° ce lundi et 26° annoncés demain, la piste alsacienne va s'assécher à vitesse grand V.

Indifférents à l'état du terrain, le 9 MILLTOP et le 3 PALUS ARGENTEUS devraient donc jouer un premier rôle dans ce quinté.

Le vieil AS DES FLANDRES, désormais âgé de onze ans, vient d'échouer pour la première fois de l'année mais sera repris pour son retour sur un parcours corde à droite. A noter qu'il n'a plus été revu au départ d'un quinté depuis 2019.

Notre dernière minute, le 1 TRANSATLANTIC, a peu couru puisqu'il aborde ici sa sixième sortie publique. Cet ovni, étincelant sur les obstacles d'Auteuil et performant en plat, mérite un large crédit ici, où la seule réserve émise par son jeune entraîneur concerne le poids qu'il est amené à porter. Mais le lot n'ayant rien d'extraordinaire, il faut en attendre une grande performance.

Les pronostics :

9 MILLTOP

3 PALUS ARGENTEUS

7 LORD GRISCHUN

1 TRANSATLANTIC

16 MIRASH

13 GOT TOUCH

4 GRAN GESTE

La dernière minute :

1 TRANSATLANTIC

Résultats du dimanche 30 mai à Longchamp

La cabane est tombée sur le chien...