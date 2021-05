Quinté+ du lundi 31 mai 2021 à Marseille-Borély : les pronostics

publié le 30/05/2021 à 19:36

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du lundi 31 mai 2021 à Marseille-Borély, le Prix Louis Brunet. Départ à 13h50. 16 partants. Handicap. Plat. 2.100 mètres. Purs-sangs de 4 ans et plus. Difficile, ce quinté marseillais ? A l'évidence, oui. Toutefois, sur une piste qui sera ferme et donc rapide, on peut s'en sortir en jouant la corde.

Des chevaux ayant tiré un numéro dans les stalles de départ à deux chiffres, nous n'avons retenu que deux éléments, notre favori, le 1 Wookie, qui ne manque pas de classe, et le 11 Blue Hills, la jument de classe du lot.

Pour le reste, nous avons jeté notre dévolu sur la corde, dont notre dernière minute. Le 10 Silver Schnock ayant retrouvé son meilleur niveau, elle qui reste en outre sur deux succès d'affilée, peut en effet prétendre s'illustrer dans cette épreuve ouverte. C'est en tout cas ce que pense son entraîneur Fabrice Vermeulen.

Quant au 4 Electron Libre, il n'aura pas le terrain souple qu'il affectionne. Cependant, la qualité intrinsèque peut lui permettre de surmonter ce désagrément.

Les pronostics :

1. Wookie

10. Silver Schnock

3. Lor Blanc

8. Dragonet

11. Blue Hills

14. Sa Tuna

4. Electron Libre

La dernière minute :

10. Silver Schnock

Résultats du Samedi 29 mai à Enghien :

La dernière minute est 2e, juste devant le favori. Le sélection indique le Quarté.