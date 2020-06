publié le 15/06/2020 à 15:02

C'est un exercice de vitesse qui attend les seize concurrents, sur le parcours en ligne droite de l'hippodrome du port de pêche normand. Les places à la corde et la forme prouvée récemment sont probablement des atouts à privilégier. ON THE SEA (9) vient de gagner "en roue libre" sur ce même parcours avec Christophe Soumillon et semble en mesure de très bien faire encore, lui qui va s'élancer près de la lice, malgré une pénalisation de cinq kilos.

Christophe Soumillon sera cette fois en selle sur TUDO BEM (6), grand spécialiste des tracés rectilignes, alors que GOLDINO BELLO (5) s'est imposé si facilement le 13 mai à Chantilly qu'il est très risqué de l'écarter parce qu'il s'élancera d'une stalle extérieure.

POST VAR (4) fait sa rentrée mais a souvent bien couru dans ces conditions, alors que KILFRUSH MEMORIES (12) est en belle forme et dépend d'un entraînement euphorique depuis la reprise des courses françaises.

Quinté mardi à Dieppe - Galop - Plat. Prix de la Région Normandie - Handicap - 1.100 mètres - 4 ans et plus. 16 partants.

Les pronostics :

9 ON THE SEA

6 TUDO BEM

5 GOLDINO BELLO

4 POST VAR

12 KILFRUSH MEMORIES

8 HOPELESS

1 SIMPLY STRIKING

14 ROSS CASTLE

La dernière minute :

5 GOLDINO BELLO