Quinté+ du jeudi 11 juin à Compiègne : les pronostics pour le Prix de l'Île de la Cité

publié le 11/06/2020 à 12:43

Direction Compiègne, en remplacement de Longchamp, pour un Quinté plus couru sur la distance de 2.000 mètres. Spécialiste de ce genre de joutes, le 9 Octoking est un adepte de la course en tête, l'état de la piste, le port d’œillères et un excellent numéro dans les boîtes de départ peuvent le transcender. Le 15 Heir To A Throne constitue également une belle possibilité. Attention à notre dernière minute, le 5 Jizellita, qui retrouve une valeur correcte et dont la course de rentrée fut emplie de promesses.

Le Quinté se déroulera sur un terrain plat, avec handicap, et est réservé à des chevaux de 5 ans et plus. La course partira à 13h50 avec 16 partants.

Les pronostics du jeudi 11 juin

9 - Octoking

12 - Calaconta

15 - Heir To A Throne

5 - Jizellita

3 - Electron Libre

13 - Nosdargent

7 - Ego Dancer

6 - Tabularasa

La dernière minute

5 - Jizellita