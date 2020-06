Quinté+ du samedi 13 juin à Laval : les pronostics pour le Prix de New-York

publié le 12/06/2020 à 14:16

La vitesse va parler dans ce Quinté+, qui réunit un lot très homogène de chevaux d'âge. Impossible de faire sans la candidature du 10 Violetto Jet, qui, certes, vient de décevoir, mais qui conserve la pointure à ce niveau. Avec Franck Nivard aux manettes, sa place est attendue sur le plus haute marche du podium.

Peut-être devant le 9 Dreambreaker, le Bazire de service, qui vient enfin de montrer le bout du nez, sur cette piste qui plus est. Notre dernière minute, le 8 Jerry Mom, après une course dont on dit qu'elle lui fut bénéfique, ne sera pas le cheval de tout le monde. On le garde !

Prix de New-York. Course européenne sur 2.050 mètres. Départ à l'autostart, chevaux de 5 à 10 ans. Départ à 15h15 avec 16 partants.

Les pronostics pour le Prix de New-York

10 - Violetto Jet

9 - Dreambreaker

8 - Jerry Mom

15 - Alcoy

13 - Nancy America

11 - Black Jack From

6 - Étonnant

7 - Estola

La dernière minute

8 - Jerry Mom