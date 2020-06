publié le 13/06/2020 à 17:01

Ce Prix du Palais des Glaces s'annonce très rémunérateur, peu de juments pouvant être biffées avant le coup. Notre confiance ira au 13 SPECIAL APPEAL, dont les débuts à ce niveau furent lumineux et qui nous semble capable de les confirmer illico ! Les deux Chappet de service, le 9 ATTIRANCE et le 12 CELESTISSIME, méritent crédit, tout comme notre dernière minute, le 3 LADY SIDNEY, l'une des plus âgées de ce lot, qui dépend d'un entraîneur en pleine forme et qui est associée au meilleur de nos jockeys, Christophe Soumillon.

À noter que ce Quinté + est enrichi d'une tirelire de 500.000 euros, à répartir entre les gagnants dans l'ordre, s'il y en a.

Prix du Palais des Glaces. Handicap course sur 1800 mètres, juments de 4 ans et plus. 16 partantes, départ à 15h15.

Les pronostics :

13 SPECIAL APPEAL

9 ATTIRANCE

4 TESTA

12 CELESTISSIME

3 LADY SIDNEY

7 MERI SENSHI

11 ASTROLOGIA

6 SILBERPFEIL

La dernière minute :

3 LADY SIDNEY