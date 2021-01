Quinté+ du mardi 12 janvier 2021 à Vincennes : les pronostics

publié le 11/01/2021 à 14:00

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mardi 12 janvier 2021 à Vincennes, le Prix du Limousin. Départ à 13h50. 13 partants. Trot attelé. 2.850 mètres. Grande piste. Trotteurs mâles de 7, 8 et 9 ans.

Une énigme facile sur le papier, avec un El Santo Haufor (le 5), qui vient d'être devancé par un bon "Bazire". Bazire, justement, aligne deux de ses pensionnaires dans cette épreuve, tous deux contraints de rendre 25 mètres à notre favori. Nous avons préféré le 13 Douxor de Guez, le tenant du titre, associé à Nicolas et très bien placé dans ce quinté, au 10 Espoir Wic, que drive Jean-Michel.

Notre dernière minute, le 9 Cabernet, vient de montrer le bout du nez à deux reprises. Ayant encore de l'argent à gagner dans cette catégorie, il peut entrer dans la bonne combinaison de ce quinté à belle cote, si dame fortune consent à le gratifier d'un bon parcours cette fois. En tête, on se méfiera tout particulièrement de l'inusable Cectar (le 7), placé à 110 euros du recul, et de Eberton (le 6), un cheval dur qui peut aller loin dans cette course.

Les pronostics :

5. El Santo Haufor

13. Douxor de Guez

9. Cabernet

10. Espoir Wic

6. Eberton

7. Cectar

1. Duc d'Or

La dernière minute :

9. Cabernet

Résultats du dimanche 10 janvier :

Le favori de RTL a été battu de peu. La dernière minute est bonne 3e juste derrière lui. La sélection indique le quarté.