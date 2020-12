Quinté+ du lundi 7 décembre 2020 à Vincennes : les pronostics

publié le 06/12/2020 à 15:30

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du lundi 7 décembre 2020 à Vincennes, le Prix des Alpes. Départ à 13h50. 16 partants. Trot attelé. 2.100 mètres. Départ à l'autostart. Grande piste. Trotteurs de 7 et 8 ans. Belle joute intergénérations où il est de bon ton de privilégier la candidature des trotteurs âgés de 7 ans.

C'est le cas des trois premiers de notre sélection. Le 2 Danae de Corbery, notamment, a couru deux fois sur ce tracé et avait remporté une belle victoire dans un temps intéressant le 10 février dernier. C'est une favorite toute trouvée. Le 7 Domingo d'Ela fait toutes ses courses et a lui aussi brillé sur ce parcours, en septembre, aux dépens d'un certain Bambou Tahiti. Cela lui confère une chance pratiquement égale à celle de notre favorite.

Est-ce tout ? Non ! Notre dernière minute, le 4 Dorado Bello, ne pouvait espérer meilleure situation derrière la voiture. Même s'il n'est pas à proprement parler un spécialiste de la vitesse, il dépend d'un effectif en forme et est associé à Eric Raffin. On en attend un excellent comportement, voire la victoire.

En seconde ligne, la bonne De La Cheneviere, le 11, tente la passe de quatre, ce qui est chose possible dans ce lot où les chevaux se tiennent de près. Attention également à l'outsider Cagnard de Betton, qui s'élance du couloir 5. Il a de la vitesse et surtout dépend d'un entraînement auquel pratiquement tout réussit depuis le début de meeting, peu importe les cotes.

Les pronostics :

2. Danae de Corbery

7. Domingo d'Ela

4. Dorado Bello

5. Cagnard de Betton

11. De La Cheneviere

8. Diplomate d'Am

1. Charme Créole



La dernière minute :

4. Dorado Bello

Résultats du samedi 5 décembre :

Le favori de RTL a gagné, la dernière minute a pris la 2e place. La sélection proposait le Tiercé dans l'ordre en six chevaux.