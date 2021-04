Quinté+ du lundi 26 avril 2021 à Chantilly : les pronostics

publié le 25/04/2021 à 16:00

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du lundi 26 avril 2021 à Chantilly, Capitale du Cheval. Départ à 13h50. 16 partants. Handicap. 1.600 mètres, Piste Ronde. Pur-Sang de 3 ans.



Ce sont les milers de trois ans qui sont appelés pour ce Quinté+, où notre préférence est allée au 8 Evereste, qui débute sur la distance. Cependant, cette pouliche est née pour y réussir et dépend d'un tandem redoutable rarement constitué dans les gros handicaps.

Derrière lui, nous aimons beaucoup le 1 Pedro The Best, auquel la valeur handicap actuelle donne toutes les possibilités dans ce genre de courses.

Quant à notre dernière minute, le 15 Sir Sparkalot, il dépend d'une écurie deauvillaise en pleine forme (tout comme celle d'ailleurs du 2 Longvilliers, que nous avons également retenue) et a montré de la qualité chaque fois qu'il est apparu en compétition. Bien engagé ici, il a sa place dans la bonne combinaison.



À noter que Stéphane Pasquier, toujours en quête d'un 200e succès dans les quintés, a fait le choix de monter le 3 The Charmer. Autant dire que le cheval va montrer son véritable virage dans cette épreuve...

Les pronostics :

8. Evereste

1. Pedro The Best

15. Sir Sparkalot

2. Longvilliers

9. Momarasa

12. Lavandier



3. The Charmer

La dernière minute :

15. Sir Sparkalot



Les Résultats du samedi 24 avril à Enghien

La favorite a été disqualifiée dès le départ, la dernière minute est cinquième.