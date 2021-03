Quinté+ du lundi 22 mars 2021 à Compiègne : les pronostics

publié le 21/03/2021 à 16:20

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du lundi 22 mars 2021 à Compiègne, le Prix de la Plaine du Putois. Départ à 13h50. 15 partants (le 7 First Sight est non partant). Handicap. Plat. 1.800 mètres. Gazon. Purs-sangs de 4 ans et plus. Petit quinté pour débuter la semaine, sur une piste lourde qui accordera leur chance aux attentistes.

Lauréat d'un petit handicap pour lequel il a été lourdement pénalisé, le 8 Bohemian's Rhapsody a notre préférence. Il vient certes d'échouer d'un quinté cagnois, mais c'était sur la PSF. Né pour réussir dans le lourd et dépendant d'un tandem redoutable, ce pur-sang d'avenir présente un profil intéressant au départ ce de quinté très ordinaire.

Impossible ensuite de faire sans la candidature du 5 Perle d'Ivoire, qui rentre mais dont toute l'écurie est en forme. En haut de tableau, les deux "vieux", le 1 Nice To See You et le 2 Carlton Choice, sont surtout compétitifs pour les accessits.

Attention à notre dernière minute, que monte Stéphane Pasquier. Le 15 Falcon Run aurait eu une première chance dans la deuxième épreuve, mais le lot s'étant creusé, il se retrouve à la défendre dans la première. Avec un tel jockey, il peut parfaitement ambitionner la victoire.

Les pronostics

8. Bohemian's Rhapsody

5. Perle d'Ivoire

2. Carlton Choice

1. Nice To See You

15. Falcon Run

12. Vesinaba

13. Vicopisano

La dernière minute

15. Falcon Run



Résultats du dimanche 20 mars à Auteuil

Le favori de RTL est tombé à la dernière haiealors qu'il pouvait espérer un accessit, la dernière minute est troisième. La sélection indique le Tiercé.