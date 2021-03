publié le 19/03/2021 à 17:45

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du samedi 20 mars 2021 à Auteuil, le Prix Prédicateur. Départ à 15h15. 16 partants. Haies. Listed-Race. Handicap. 3.900 mètres. Chevaux de 5 ans et plus. Dans ce quinté, on a le choix entre la Ligue 1 et la Ligue 2, comprenez le haut du tableau où se trouvent les chevaux de classe, et le bas avec des concurrents moins huppés en valeur mais mieux placés au poids.

Pas d'hésitation dans ce cas de figure avec une confiance totale aux concurrents "de classe", dont nous détachons une nouvelle fois le 8 Folly Foot. Il était déjà notre favori en dernier lieu, mais n'a terminé que sixième, "contre performance" à mettre sur le compte de ce qui était sa course de rentrée. Appelé à progresser sur celle-ci, il visera cette fois la plus haute marche du podium, devant le 4 Pascasha d'Or, qui vient d'ouvrir son palmarès sur les haies. Il était temps !

Notre dernière minute, le 1 Magistador, vient de manquer la victoire de peu, étant battu sur le fil. Ici, il est encore capable de faire parler de lui, en dépit d'un poids peu amène.

Chez les outsiders, deux candidatures nous plaisent, celles du 3 Super Alex et du 7 Faro de Kerser.





Les pronostics :

8. Folly Foot

4. Pascasha d'Or

1. Magistador

3. Super Alex

5. Echo de Campdoux

6. Zoffany Bay

7. Faro de Kerser

La dernière minute :

1. Magistador

Résultats du jeudi 18 mars à Caen :

On a assisté à une déroute totale des favoris