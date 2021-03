Quinté+ du vendredi 19 mars 2021 à Enghien en semi-nocturne : les pronostics

publié le 18/03/2021 à 14:00

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du vendredi 19 mars 2021 à Enghien, le Prix de Pierrefitte-sur-Seine. Départ à 17h30. 16 partants. Course européenne. Trot attelé. 2.150 mètres. Départ à l'Autostart. Trotteurs de 7 à 11 ans.

Difficile a priori et pourtant à y regarder de plus près, il y a dans ce lot des bases fiables, à commencer par notre favorite, le 3 Wild Love, qui a montré de belles choses en fin de meeting à Vincennes et qui devrait se plaire sur cette piste. En outre, elle hérite d'un excellent numéro derrière la voiture, ce qui ne gâte rien.

En valeur, le 8 Martin de Bos est peut-être le meilleur trotteur de la course, mais il rentre et doit composer sans Franck Nivard, son driver habituel. Ne parlons pas non plus de son numéro, en première ligne, mais tout à l'extérieur.

Notre dernière minute, le 6 Comte des Tithais, n'a jamais été aussi bon qu'aujourd'hui. Avec Eric Raffin, il peut espérer ouvrir son palmarès dans une course au départ lancé, même s'il débute sur cette piste. Chez les outsiders intéressants, on a le choix en seconde ligne entre le 9 Esperanzo, le 14 Helena di Quattro ou le 11 Whole Lotta Love.





Les pronostics :

3. Wild Love

8. Martin de Bos

6. Comte des Tithais

7. Déesse Noire

9. Esperanzo

14. Helena di Quattro

11. Whole Lotta Love

La dernière minute :

6. Comte des Tithais

Résultats du mercredi 17 mars à Laval :

La sélection indique la Quinté, manquant l'ordre de peu.