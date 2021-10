Quinté+ du lundi 1er novembre à Laval : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du lundi 1er novembre à Laval, le Grand Prix de la Ville de Laval. Départ à 15h15. 16 partants. Course européenne. 2.850 mètres. Trotteurs de 5 à 10 ans

Joli quinté en termes de qualité, même si on raye des deux mains les numéros 3, 8, 12 et 16, dont les entraîneurs ont affiché sur le site "letrot.com" leur total manque de confiance. Notre favori, le 6 Al Capone Stecca, est un trotteur transalpin de grande qualité, qui a désormais le rythme des courses françaises dans les jambes et qui peut briller sur cette piste plate.

Le 11 Calina est une spécialiste de la piste, ce qui a ici plus qu'ailleurs son importance. Il faut oublier ses derniers parcours, car ici, elle roule. On aurait aimé que le 13 Duel du Gers, qui sera peut-être le favori à la cote, soit pieds nus. Ce n'est pas le cas, mais ce n'est pas gênant outre-mesure.

Notre dernière minute, le 15 Cash du Rib, dispute ici sa 111e course officielle. En pleine forme, il peut troubler le semblant d'ordre établi. Attention au 2 Diablo de Caponet, qui vient de changer d'entraînement. Les échos lui sont favorables...

Les pronostics :

6. Al Capone Stecca

11. Calina

13. Duel du Gers

15. Cash du Rib

1. El Santo Haufor

4. El Greco Bello

2. Diablo de Caponet

La dernière minute :

15. Cash du Rib

Résultats du samedi 30 octobre à Compiègne

Le favori est cinquième, la dernière minute septième, MAIS la sélection indique le Quinté+.