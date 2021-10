Retrouvez les résultats du quinté du jeudi 28 octobre à Longchamp, le Prix de Rieussec. Départ à 13h50. 16 partants. Handicap. Plat. 2.800 mètres. Moyenne piste. Purs-sangs de 3 ans et plus. Il fallait joue le 8 Soho, le 1 Mister Nino, le 6 Belgian Prince, le 10 Lettyt Storm et le 2 Baratin.

Pour RTL, Dominique Cordier vous conseillait :

"Le Prix Rieussec met le parieur à sec", dit le diction. Cette édition-là pourrait ne pas faire mentir l'adage, tant l'énigme s'annonce compliquée. Pour la forme de l'entraînement, la sienne propre et l'ensemble de sa carrière, nous avons fait confiance au 6 Belgian Prince, qui est le choix de Soumillon dans ce quinté.

Nous avons également retenu le 8 Soho, mieux placé à la corde (ce qui a son importance car nous sommes sur la moyenne piste avec une lice à 10 mètres), toujours en forme après avoir gagné quatre courses de rang, ainsi que le 10 Lettyt Storm, sur la ligne de notre favori.

Notre dernière minute, le 2 Baratin, est l'un des deux représentants de Stéphane Wattel (nous avons fait l'impasse sur l'autre, le 4 Galdan). Il rentre certes, mais a été baissé sur l'échelle des valeurs et apprécie tant la distance que le champ de courses. Un outsider ? Rachetez le 9 Nuance, dont la dernière sortie est trop mauvaise pour être exacte.

Les pronostics :

6. Belgian Prince

8. Soho

2. Baratin

5. Port Deauville

12. Akyo

10. Lettyt Storm

9. Nuance

La dernière minute :

2. Baratin

Résultats du mardi 26 octobre à Chantilly :

Le favori de RTL se classe 2e, la dernière minute 8e (Soumillon était remplacé) ; la sélection propose le couplé gagnant avec ses deux bases.