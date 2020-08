Quinté+ du lundi 17 août 2020 à Clairefontaine : les pronostics

publié le 16/08/2020 à 15:29

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du lundi 17 août 2020 à Deauville, le Prix Robertet. Départ à 13h50. 15 partantes (le 6 Toronada est non partante). Handicap. Femelles. 1.800 mètres. Pour juments purs-sangs de 4 ans et plus. Le terrain sera très lourd pour ce Quinté+ disputé sur une distance intermédiaire et réservé aux juments d'âge.

Nous avons évidemment fait la part belle aux concurrentes ayant des aptitudes avérées sur ce type de surface, à commencer par notre favorite, le 2 La Poutanesca, qui vient en outre de faire un "truc" sur une piste bien plus ferme, qu'elle passe pourtant pour ne pas aimer.

Le 9 Astrologia, décevante en dernier lieu, doit, de l'aveu de son entraîneur, être rachetée. Le 1 Lady Sidney présente les meilleurs titres au départ et il faut s'attendre à la voir très bien se comporter.

Notre dernière minute, le 8 Oriental Road, a totalement sombré dans le récent Quinté+ pour femmes jockeys, mais à sa décharge, elle y avait été franchement malchanceuse. Sur cette piste et sur une distance plus courte, elle mérite crédit.

Les pronostics :

2. La Poutanesca

9. Astrologia

8. Oriental Road

1. Lady Sidney

14. Idiosa

4. Moonlight Symphony

11. Last Edition

16. Samasthiti

La dernière minute :

8. Oriental Road