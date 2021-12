Quinté+ du lundi 13 décembre 2021 à Cagnes-sur-Mer : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du lundi 13 décembre 2021 à Cagnes-sur-Mer, le Prix de la Promenade des Anglais. Départ à 13h50. 16 partants. Haies. 4.000 mètres. Chevaux de 5 ans et plus.

Cette "Promenade des Anglais" ne sera pas une balade de santé pour les parieurs. Notre favori, le 11 Bric, semble bien sûr être un bon point d'appui, car il a l'expérience de la piste. Pour le reste, tout est possible...

Si l'on retient Bric, on conserve également le 14 Cirano de Pail, pour les lignes communes établies ici l'an passé. Notre dernière minute, le 2 Marty McFly rentre après trois mois d'absence, mais il court bien sur sa fraîcheur et hérite d'un poids convenable. Ajoutons que son entraîneur, inconnu il y a quelques mois, marche sur l'eau, et tout aura été dit.

Chez les outsiders, nous aimons beaucoup le 7 Coeur Nantais, pour sa grande régularité cette année.

Les pronostics :

11. Bric

14. Cirano de Pail

4. My Boy

1. Grazano

9. Celtior

2. Marty McFly

7. Coeur Nantais

La dernière minute :

2. Marty McFly

Résultats du samedi 11 décembre à Vincennes :

Le favori de RTL a gagné, la dernière minute déçoit, la sélection indique l'ordre du Quarté.