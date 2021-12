Quinté+ du vendredi 10 décembre 2021 à Vincennes en nocturne : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du vendredi 10 décembre 2021 à Vincennes, le Prix Electra. Départ à 20h15. 14 partants. Trot Attelé. 2.850 mètres. Grande piste. Trotteurs de 6 et 7 ans.

On ne peut rien reprocher à notre favori, qui dépend d'un effectif en forme et cherche sa course depuis un long moment. Pour le reste, sa régularité est l'assurance de le voir terminer ici dans les cinq premiers.

Le profil du 11 Flower By Magalou est du même ordre d'ailleurs. Comme notre favori, elle est sur la grande piste dans son jardin.

Notre dernière minute, le 8 Frappe Fort, s'est imposé à trois reprises lors de ses cinq dernières sorties, c'est dire s'il est en forme. Il n'a couru qu'une fois à Vincennes, une disqualification dont il ne faut pas tenir compte car il est depuis devenu un trotteur sérieux sur lequel on peut compter ici.

Parmi les outsiders, le 9 Fragonard Delo semble sur la montante. Il court certes à cinq jours, mais avait bien tenu sa partie dimanche. Il peut dans un jour faste mettre tout le monde d'accord, la victoire ne lui étant pas interdite, en valeur pure.

Les pronostics :

10. Fifty Five Bond

11. Flower By Magalou

8. Frappe Fort

5. Fanatic Flash

9. Fragonard Delo

14. Flaya Kalouma

7. Eveil

La dernière minute :

8. Frappe Fort

Résultats du mercredi 8 décembre à Vincennes :

Un gros outsider arrivé 2e met tous les jeux à terre. Le favori de RTL est disqualifié, la dernière minute 7e.