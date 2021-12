Quinté+ du jeudi 9 décembre 2021 à Vincennes : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du jeudi 9 décembre 2021 à Vincennes, le Prix Jean Boillereau. Départ à 13h50. 15 partants. Course européenne. Trot attelé. 2.100 mètres. Grande piste. Départ à l'autostart. Trotteurs de 5 à 10 ans.

Du Bazire à tous les étages avec Jean-Michel qui présente deux de ses pensionnaires, dont le 2 Elie de Beaufour, préservé pour ce bel engagement, et le 13 Victor Ferm, décevant en dernier lieu mais à reprendre, et Nicolas, son fils, qui présente le 6 Calina et le 1 Feydeau Seven.

Notre dernière minute, le 3 Wild Love, vient de remettre une bonne copie à l'issue du Prix de Bretagne et devrait se mettre en évidence dans ce quinté, où elle descend quelque peu de catégorie. Attention enfin au vieux Brillant Madrik, le 4, qui ne pouvait rêver meilleure place au départ.

Les pronostics :

2. Elie de Beaufour

5. Féerie Wood

6. Calina

13. Victor Ferm

4. Brillant Madrik

3. Wild Love

1. Feydeau Seven

La dernière minute :

Résultats du lundi 7 décembre à Chantilly :

Le favori de RTL court mal, mais la dernière minute est 4e, la sélection indiquant le Quarté.