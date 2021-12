Quinté+ du dimanche 12 décembre 2021 à Vincennes : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du dimanche 12 décembre 2021 à Vincennes, le Prix du Bourbonnais. Départ à 15h15. 17 partants. Trot Attelé. 2.850 mètres. Course internationale, Groupe II, Grande Piste, trotteurs de 4 à 10 ans.

Après les qualifications de Face Time Bourbon, Etonnant et Ganay de Banville dans le Prix de Bretagne, place à la deuxième course préparatoire au Grand Prix d'Amérique, où le 17 Face Time Bourbon, qui est peut-être le meilleur trotteur du monde actuellement, sera une fois de plus difficile à battre.

Après deux courses de remise en route, le 14 Delia du Pommereux s'annonce compétitive pour prendre la place de dauphine dans cette épreuve, lui ayant déjà souri par le passé, tandis que notre dernière minute, le 13 Zacon Gio, va désormais jouer carte sur tables, déferré des quatre pieds et associé à son entraîneur Jean-Michel Bazire.

Rappelons que ce Zacon Gio est l'un des rares à avoir déjà battu Face Time, sur plus court. Les outsiders sont légion, mais on peut faire confiance au 15 Davidson du Pont pour ne pas manquer ses grandes retrouvailles avec la compétition.

Les pronostics :

17. Face Time Bourbon

14. Delia du Pommereux

13. Zacon Gio

15. Davidson du Pont

1. Rebella Matters

7. Diable de Vauvert

3. Express Jet

La dernière minute :

13. Zacon Gio

Résultats du vendredi 10 décembre à Vincennes :

Le favori de RTL est troisième, la dernière minute huitième, la sélection indique le Tiercé.