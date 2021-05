Quinté+ du jeudi 6 mai 2021 à Longchamp : les pronostics

publié le 05/05/2021 à 14:00

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du jeudi 6 mai 2021 à Longchamp, Prix de la Comédie Française. Départ à 13h50. 16 partants. Handicap. Plat. 2.250 mètres. Moyenne piste. 2e poteau. Purs-sangs de 4 ans.

Premier cheval de course acheté par Tony Parker, le 3 Best Win a gagné pour les couleurs de son propriétaire dès sa première sortie. Permettra-t-elle à son célèbre propriétaire de gagner son premier Quinté + ? Cela n'est pas impossible, cette jument appréciant les pistes souples (de la pluie est annoncée ce jeudi) trouvant ici un engagement très convenable.

Il y a du cheval dans la course pourtant, avec le 7 Huetor, qui passerait pour un prometteur de bonjour s'il ne confirmait pas rapidement l'impression laissée lors de sa course de rentrée, le 14 Baden Rocks, qui a failli se placer dans un quinté le jour de sa rentrée, et notre dernière minute, le 4 Qous, qui a réussi ses débuts dans cette catégorie.

Chez les outsiders, attention au 1 Episodia et au 9 Attendante, associée à Ronan Thomas.

Les pronostics :

3. Best Win

4. Qous

7. Huetor

14. Baden Rocks

8. Japarana

1. Episodia

9. Attendante

La dernière minute :

4. Qous

Résultats du lundi 4 mai à Chantilly :

Notre favori termine 7e, la dernière minute 5e : ce n'était pas simple, encore une fois.