Euromillions : les résultats du mardi 4 mai 2021

publié le 04/05/2021 à 22:07

Pour remporter la cagnotte Euromillions mise en jeu ce mardi 4 mai, la combinaison à jouer était la suivante : 3 - 10 - 13 - 28 - 46 ainsi que les deux étoiles chance 4 et 11. Aucun joueur n'a remporté le jackpot de 53 millions d'euros mis en jeu.



3 joueurs européens ont remporté la somme de 188.139,90 euros grâce aux cinq bons numéros et une étoile. 12 autres joueurs, dont 4 Français ont raflé 10.992,80 euros grâce à leurs cinq bons numéros. 32 joueurs, dont 7 Français, ont remporté la somme de 1.284 euros avec quatre bons numéros et deux étoiles. Enfin, 670 joueurs, dont 149 en France, ont empoché 112,90 euros grâce à la bonne combinaison de quatre chiffres et une étoile.

Le code My Million est le suivant : IP 493 9062.

Le prochain tirage de l'Euromillions aura lieu vendredi 7 mai 2021, avec une cagnotte de 69 millions d'euros mise en jeu.