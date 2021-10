Loto : les résultats du lundi 25 octobre 2021

Selon les résultats du Loto publiés par la Française des Jeux, le tirage des numéros gagnants de ce lundi 25 octobre 2021 est le suivant : 3 - 31 - 37 - 43 - 48 avec le 10 en numéro chance. Une cagnotte de 13 millions d'euros était en jeu.

Aucun joueur n'est parvenu à trouver la bonne combinaison. 25 joueurs ont gagné 9.405,50 euros en trouvant quatre bons numéros et le numéro chance. De plus, 250 personnes empochent 665,50 euros après avoir coché quatre bons numéros. Enfin 1.124 joueurs repartent avec 88,40 euros pour avoir trouvé trois bons numéros et le numéro chance.

Les numéros du second tirage sont les suivants : 8 - 10 - 13 - 33 - 45.



Les dix codes gagnants à 20.000 euros sont les suivants : A 5522 5767, G 8129 0258, K 8358 9681, L 7999 2156, O 5615 4563, O 5759 0434, O 9567 5878, Q 6241 8555, Q 8512 3558, W 1531 4903.

Prochain rendez-vous, mercredi 27 octobre où une cagnotte de 14 millions d'euros sera mise en jeu.