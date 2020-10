Quinté+ du jeudi 22 octobre 2020 à Auteuil : les pronostics

publié le 21/10/2020 à 14:15

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du jeudi 22 octobre 2020 à Auteuil, le Prix Santo PIetro. Départ à 13h50. 16 partants. Handicap. 3.600 mètres. Haies. Chevaux de 4 ans.

Le terrain sera lourd pour ce quinté de 4 ans sur les haies. Il était déjà notre favori en dernier lieu et il l'avait emporté assez facilement : le 2 ZUREKIN, en dépit de la pénalisation, le reste ici, son meilleur allié restant le terrain profond.

En pleine forme dans ce meeting, Arnaud Chaillé-Chaillé présente deux de ses pensionnaires, le 7 LORADAME et le 6 BETONG EMERY. Nous les avons retenus ensuite, et dans cet ordre, le jeune Thomas Coutant ayant préféré la première au second.

Même s'il est régulier, le 5 BECQUARAINBOW viendra ensuite, car s'il rend après chacune de ses sorties des copies propres, il ne parvient pas à s'illustrer.

Notre dernière minute, le 13 GARDE ROYALE, est un nouveau venu dans cette catégorie. Il n'a certes pas l'expérience des sauteurs précités, mais il est clairement sur la montante et dépend d'une écurie en pleine réussite. Il mérite même un petite pièce au jeu simple...

Les pronostics :

2. ZUREKIN

7. LORADAME

6. BETONG EMERY

5. BECQUARAINBOW

1. MAMARTRE

13. GARDE ROYALE

14. AYETH

9. STOP LINE



La dernière minute :

13. GARDE ROYALE