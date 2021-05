Quinté+ du jeudi 20 mai 2021 à Longchamp en semi-nocturne : les pronostics

publié le 19/05/2021 à 15:50

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du jeudi 20 mai 2021 à Longchamp en semi-nocturne, le Prix des Quinze-Vingts. Départ à 17h30. 16 partants. Handicap. 1.700 mètres. Moyenne piste. Arrivée au deuxième poteau. Purs-sangs de 4 ans.

Drôle de quinté avec une distance bâtarde, une piste alourdie et, surtout, un quinté qui avantagera en principe les chevaux les mieux placés à la corde. Or, les favoris ont tiré des numéros à l'extérieur, ce qui induit que leur tâche ne sera pas facilitée.

Voilà pourquoi nous avons accordé notre confiance au 16 Mademoiselle Emma, bien placée tant au poids qu'au départ dans cette course difficile. Evidemment, son compagnon d'entraînement, le 13 Bohemian's Rhapsody est beaucoup plus expérimenté mais il s'élance de la stalle 16 et devra donc composer.

Le 1 Coronado Beach dépend d'une écurie en forme et trouve là un engagement qui tombe à pic. Même si porter 61 kg n'est jamais une partie de plaisir, il devrait très bien se comporter. Quant à notre dernière minute, le 8 Ultramarine, elle n'a peut-être pas de marge au poids, mais va apprécier le parcours autant que l'état du terrain.

Les pronostics :

16. Mademoiselle Emma

1. Coronado Beach

7. Shariq

13. Bohemian's Rhapsody

8. Ultramarine

4. Sauzon

12. Canoeing

La dernière minute :

8. Ultramarine

Résultats du mardi 18 mai à Saint-Cloud :

Le favori de RTL est 2e, battu de peu, la dernière minute avant-dernière mais la sélection indique le Quarté.