Quinté du jeudi 19 août 2021 en nocturne à Deauville : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du jeudi 19 août 2021 en nocturne à Deauville, Prix de Barneville. Départ 20h15. 16 partants. Handicap. 2.500 mètres gazon. Pur-Sang de 4 ans et plus.

Toujours chuchoté, rarement payé, cette année en tout cas : le profil du 5. Blue Swan peut se résumer ainsi, lui qui a beaucoup promis et peu montré lors de ses dernières sorties.

Notre favori a de nouveau beaucoup d'atouts dans son jeu ici, la distance, le terrain et le bon numéro au départ. Il n'y a plus qu'à !

Cheval de bon terrain, le 8. Louis mérite également crédit, sa récente deuxième place derrière le top-weight 1. Shamsabad en fait foi. Notre dernière minute, le 11. Folleville, est une véritable spécialiste de cette piste. Venant de faire sa rentrée sur le gazon d'Argentan, elle est compétitive pour une bonne place sur le podium. Parmi les bons outsiders, attention en bas de tableau au 16. Salocin, capable d'un coup d'éclat s'il n'est pas de nouveau malchanceux...



Les pronostics :

5. Blue Swan

8. Louis

11. Folleville

1. Shamsabad

2. Sitoutvabien

12. Dragonet

16. Salocin

La dernière minute :

11. Folleville



Résultats du mardi 17 août à Deauville :

La favorite de RTL conserve la cinquième place dans un quinté, comme prévu, difficilement trouvable.