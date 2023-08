Quinté du jeudi 17 août 2023 à Deauville : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du jeudi 17 août 2023 à Deauville, le Prix de Balleroy. Départ à 18h00. 16 partants. Plat. Handicap. 1.500 mètres. Piste en sable fibré. Pur-sang de 3 ans.

A priori, vu sa belle situation sur l’échelle des valeurs pour sa première participation à un handicap et les moyens dévoilés en compétition jusqu’ici, le 7 Tawafuq devrait s’élancer avec les honneurs de la cote. Attention toutefois à l’outsider de RTL, le 16 fille du Roi, qui est dans une forme exceptionnelle, restant sur deux succès d’affilée dans des lots certes moins forts, mais où elle a battu ce qu’il y avait à battre. Celle-ci a en effet tiré un bon numéro à corde et devrait rapidement être pointée dans le groupe de tête, avantage insigne sur cette PSF actuellement, où les attentistes ont du mal à revenir, tant elle se montre "tirante".

Le 15 tremblant a donné quelques promesses pour ses premiers pas récents à ce niveau, tandis que le 11 Be The King devrait être avantagé par le rythme qui sera donné à ce Quinté. Attention enfin aux deux "Barberot", le 10 Quartz du Houley mais surtout le 14 Noshowonfriday.









Les pronostics

7. Tawafuq

16. Fille du Roi

15. Tremblant

11. Be the King

14. Noshowonfriday

5. Eureka

10. Quartz du Houley

L’outsider de RTL :

Résultats du mardi 15 août à Deauville :

On attendait les chevaux de la corde, or ce sont de l’extérieur qui se sont mis à l’honneur sur la ligne droite. Au final, l’un des plus gros quintés de l’année en termes de rapports, sans gagnant dans l’ordre et un désordre à cinq chiffres…

