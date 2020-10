Quinté+ du jeudi 15 octobre 2020 à Longchamp : les pronostics

publié le 14/10/2020 à 14:10

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du jeudi 15 octobre 2020 à Longchamp, le Prix Casimir Delamarre. Départ à 13h50. 15 partantes. Listed-Race. Plat. 1.800 mètres. Moyenne piste. Juments de 3 ans et plus. On délaisse ici les traditionnels handicaps pour une course principale réservée aux pouliches et aux juments. A noter que sur ce parcours, les numéros à la corde auront leur importance.

Triplement représentée, la casaque de l'Aga Khan peut servir de base au quinté, avec les candidatures du 12 Vadsena, la préférée de Christophe Soumillon et par conséquent la nôtre, du 11 Rosmana et de la tenante du titre, le 1 Dariyza.

Deux d'entre elles sont entraînées par Jean-Claude Rouget, qui présente également le 15 Ultramarine, qui a à nos yeux beaucoup d'arguments à faire valoir dans cette listed. Chez les outsiders, on se méfiera du 10 No Tinc Por, capable de faire un "truc" à la faveur de la piste lourde, et du 6 Villalar.

Notre dernière minute, le 14 Rolleville, est une rentrante, née pour briller dans les terrains profonds. Elle dépend d'un entraîneur en pleine forme en cette fin de saison et est associée à un top-jockey. Cela nous a suffi.

Les pronostics :

12. Vadsena

15. Ultramarine

11. Rosmana

14. Rolleville

4. Thalyia

10. No Tinc Por

6. Villalar

1. Dariyza



La dernière minute :

14. Rolleville