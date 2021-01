Quinté+ du jeudi 14 janvier 2021 à Cagnes-sur-Mer : les pronostics

publié le 13/01/2021 à 14:00

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du jeudi 14 janvier 2021 à Cagnes-sur-Mer, le Prix de la Côte d'Azur. Départ à 13h50. 16 partants. Trot attelé. Course internationale. Groupe III. 2.900 mètres. Trotteurs de 5 à 11 ans.

Il est arrivé par le passé que ce Prix de la Côte d'Azur révélât un futur lauréat du Grand Prix d'Amérique. Ce ne sera pas le cas cette année, où le lot reste cependant de grande qualité, grâce à la présence de Jean-Michel Bazire et de Philippe Allaire.

Le premier nommé délègue ici deux des fers de lance de son écurie, le 10 Valzer di Poggio, qui vient de s'imposer sur la grande piste de Vincennes avec Nicolas Bazire, son partenaire du jour. Å noter que ce Valzer a tenté auparavant de s'imposer à deux reprises dans les qualifications de l'Amérique, et y a fait choux blanc. Ici, si la distance ne lui pose pas problème, c'est une première chance.

Philippe Allaire présente deux bons chevaux

Philippe Allaire présente lui deux bons chevaux, le 5 Golden Bridge, qui a déjà réussi sur piste plate, et le 7 Fashion Queen, dans le même cas. Sans avoir nécessairement l'étincelle de gagnants à ce niveau, ils sont des bases fiables au quinté. Chez les outsiders, mention particulière à la régulière et bien engagée Dona Viva, le 8, et au 14 Alcoy, le seul trotteur du deuxième échelon retenu ici.

Notre dernière minute, le 6 Freyja du Pont, a fait de cette épreuve méridionale son objectif de l'hiver depuis quelques semaines. Présentée dans sa robe de mariée, c'est à dire déferrée des quatre pieds et enrênée pour gagner, elle peut surprendre à belle cote... si elle ne manque pas son départ.

Les pronostics :

10. Valzer di Poggio

8. Dona Viva

6. Freyja du Pont

5. Golden Bridge

14. Alcoy

7. Fashion Queen

2. Comtesse du Clos

La dernière minute :

6. Freyja du Pont

Résultats du mardi 12 janvier :

Partie au galop, la dernière minute n'a pas été en mesure de confirmer les progrès remarqués en piste en dernier lieu. Le favori de RTL a gagné. La sélection indique le quarté.