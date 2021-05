Quinté+ du jeudi 13 mai 2021 à Lonchamp en semi-nocturne : les pronostics

publié le 12/05/2021 à 14:00

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du jeudi 13 mai 2021 à Longchamp, le Prix de Marly. Départ à 17h30. 16 partants. Handicap. Plat. 1.300 mètres. Nouvelle piste. Purs-sangs de 3 ans.

Diantre, que cela s'annonce difficile ! Mis à part notre favorite, le 4 Evereste, qui dépend de l'entraînement d'André Fabre et qui est annoncée avec Pierre-Charles Boudot sur le dos (ce qui pourrait cependant changer avant la course...), nous avons fait confiance aux Deauvillais de la course.

Romain Le Dren-Doleuze présente le 6 Wind Of Change, qui hérite d'un bon numéro à la corde, son père, Georges Doleuze, le 1 Ozan, mal loti avec la stalle 15 mais le meilleur du lot en valeur pure, et Stéphanie Nigge selle le 8 Rouvray.

Ce dernier n'a jamais gagné et hérite de facto d'un poids intéressant dans cette catégorie. Dépendant d'une écurie en pleine forme, c'est notre dernière minute, une bonne course devant être attendue de sa part.

Chez les outsiders, attention au 5 Brazil Boy, un "Pantall" qui cache son jeu depuis le début de la saison.

Les pronostics :

4. Evereste

6. Wind Of Change

1. Ozan

8. Rouvray

7. Rooster

10. Pisorino

5. Brazil Boy

La dernière minute :

8. Rouvray

Résultats du mardi 11 mai à Chantilly :

Quinté cauchemar pour les parieurs, avec non partants de dernière minute, changements de monte in extremis et arrivée de gros outsiders.