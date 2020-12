Quinté+ du jeudi 10 décembre 2020 à Vincennes : les pronostics

publié le 09/12/2020 à 14:00

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du jeudi 10 décembre 2020 à Vincennes, le Prix Jean Boillereau. Départ à 13h50. 15 partants. Course européenne. 2.100 mètres. Grande piste. Départ à l'autostart. Trotteurs de 5 à 10 ans.

Ultra décevant en dernier lieu dans une course qui pose problème en terme d'éthique (trois favoris battus sans même défendre leurs chances et une lauréate, Calina, qui porte ici le 11, avec laquelle Jean-Michel Bazire a fait ce qu'il a voulu, remportant le quinté du 23 novembre dans un temps de tracteur, le 4 Milliondollarrhyme défend encore une première chance sur une distance plus en rapport avec ses aptitudes.

Face à lui, trois Bazire, dont nous ne retenons que le 11 Calina et surtout le 6 Dreambreaker, particulièrement à son affaire sur ce tracé, mais aussi notre dernière minute, le 5 Ce Bello Romain, excellent en dernier lieu et qui n'a jamais failli sur la courte distance de Vincennes, en quatre participations.

Pour les outsiders, nous avons retenu le 8 Alcoy, en pleine forme, et surtout le 10 Altea de Piencourt, dont le numéro n'est certes guère enviable mais qui possède le meilleur chrono sur ce parcours particulier.

Les pronostics :

4. Milliondollarrhyme

6. Dreambreaker

5. Ce Bello Romain

8. Alcoy

10. Altea de Piencourt

11. Calina

15. Calle Crown



La dernière minute :

5. Ce Bello Romain

Résultats du mardi 8 décembre à Chantilly :

Magic Vati, le favori de RTL, se classe 3e, juste devant Wonder Boy, la dernière minute, qui aurait sans doute brillé à la faveur d'un meilleur parcours. Nous n'avions malheureusement pas retenu le vainqueur, Dark American.