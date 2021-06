Quinté+ du dimanche 27 juin 2021 à Vincennes : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du dimanche 27 juin 2021 à Vincennes, le Prix Bertrand Deloison. Départ à 15h15. 16 partants. Race and Care. Trot attelé. Course européenne. 2.850 mètres. Grande piste. Trotteurs de 6 à 10 ans. Belle épreuve, où, pour une fois, aucun concurrent ne peut être biffé d'un coup de crayon.

Il faut donc faire des choix, le nôtre allant sans hésitation vers la candidature du 4 Domingo d'Ela, qui a encore énormément de marge à ce niveau, lui qui, avec quatre victoires et deux deuxièmes places en six sorties, réalise un parcours impeccable cette année.

En seconde ligne, nous avons retenu deux concurrents, le 15 Jerry Mom, qui fait toutes ses courses actuellement, et le 12 Elvis du Vallon, toujours capable d'un coup d'éclat.

Mais c'est bien, à notre sens, en tête que cela se passe, notre dernière minute, le 10 Carnaval du Vivier héritant d'un superbe engagement à la limite du recul. En forme et particulièrement à l'aise sur ce tracé, il ne devrait pas décevoir, lui non plus.

Les pronostics :

5. Domingo d'Ela

15. Jerry Mom

10. Carnaval du Vivier

12. Elvis du Vallon

7. Diva du Granit

6. Dona Viva

1. Martin de Bos



La dernière minute :

10. Carnaval du Vivier

Résultats du vendredi 25 juin à Vincennes :

Le favori gagne, la dernière minute se classe 3e, la sélection indique le Tiercé.