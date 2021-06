Loto : les résultats du tirage du mercredi 23 juin 2021

Selon les résultats du Loto publiés par la Française de jeux sur son site internet, le tirage des numéros gagnants du mercredi 23 juin 2021 était le suivant : 1 - 3 - 6 - 16 - 40

avec le 1 comme numéro chance.

Un chanceux a trouvé cette bonne combinaison et remporte ainsi la cagnotte associée, d'une valeur de 7 millions d'euros. De plus, 38 joueurs ont gagné 6.317,70 euros en trouvant quatre bons numéros et le numéro chance. 483 joueurs ont gagné 351,70 euros en trouvant quatre bons numéros. Enfin, 1.865 autres personnes empochent 54,40 euros après avoir coché trois bons numéros et le numéro chance.

Les numéros du second tirage sont les suivants : 4 - 26 - 28 - 44 - 45.

Les dix codes gagnants à 20.000 euros étaient les suivants : E 1418 8326 ; F 5812 5461 ; G 4935 0887 ; H 0126 6550 ; H 6086 8094 ; I 2682 3497 ; M 7542 9524 ; P 2883 3442 ; T 5086 4673 ; W 0835 5611.

Prochain rendez-vous, samedi 26 juin où une cagnotte de 2 millions d'euros sera mise en jeu.