Euromillions : les résultats du mardi 22 juin 2021

Pour remporter la cagnotte Euromillions mise en jeu ce mardi 22 juin, la combinaison à jouer était la suivante : 6 - 24 - 26 - 27 - 41 ainsi que les deux étoiles chance 3 et 8. Personne n'a remporté le jackpot de 40 millions d'euros qui était mis en jeu.



Une Français a trouvé cinq numéros et une étoile, remportant 517.837,30 euros. 3 personnes ont trouvé cinq étoiles et gagné 40.342,30 euros. Puis, quatre numéros et deux étoiles ont été découvertes par 26 personnes, qui ont ainsi remporté la somme de 1.449.80 euros.

Le code My Million est le suivant : JX 716 1550.

Le prochain tirage de l'Euromillions aura lieu vendredi 25 juin : 54 millions d'euros sont en jeu.