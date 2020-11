publié le 21/11/2020 à 15:30

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du dimanche 22 novembre 2020 à Vincennes, le Prix de Bretagne. Départ à 15h15. 18 partants. Prix d'Amérique Races Zeturf Qualif 1. Trot Attelé. Course internationale. Groupe II. 2.700 mètres. Grande piste. Trotteurs de 4 à 10 ans. Hongres exclus.

Première des quatre B, comme on appelle les épreuves menant au Grand Prix d'Amérique, programmé le dimanche 31 janvier prochain, ce Prix de Bretagne qualifiera directement ses trois premiers pour la plus grande course au trot attelé du monde.

Présenté dans sa configuration optimale, c'est-à-dire déferré des postérieurs, le 9 Feliciano y est notre favori, lui qui évolue ici sur la distance sur laquelle il est le plus performant à Vincennes. Nous l'avons placé devant le 5 Diable de Vauvert, étincelant depuis la reprise des courses en mai, mais qui devra, vu la tactique auquel il est contraint, compter sur une course d'attente favorable.

Attention à notre dernière minute

Nous n'avons pas retenu le 1 Valzer di Poggio en haut de notre sélection, alors qu'il reste sur une série de onze victoires depuis le 30 mai. Pourquoi ? Simplement parce que nous ne sommes pas certain, au vu des adversaires qu'il a battus, qu'il soit fait du même bois que ses rivaux du jour.

Attention à notre dernière minute, le 6 Moni Viking. Ce bon Norvégien entraîné par Pierre Vercruysse à Grosbois ne saurait être mieux actuellement, selon le professionnel. Confié à Björn Goop, qui connaît parfaitement le cheval, il n'aura plus ces prochaines semaines d'occasions si nettes de se qualifier. Autrement dit, pour lui, c'est le Jour J.

Les pronostics :

9. Feliciano

5. Diable de Vauvert

6. Moni Viking

1. Valzer di Poggio

2. Feerie Wood

14. Tony Gio

10. Chica de Joudes

13. Bahia Quesnot



La dernière minute :

6. Moni Viking