Quinté+ du dimanche 17 juillet 2022 à Chantilly : les pronostics

Retrouvez les pronostics d'Alexandre Decoopman pour le quinté du dimanche 17 juillet 2022 à Chantilly, le Prix du Château Neuf. Départ à 15h15. 14 partants. Trot attelé. 2.100 mètres gazon. Course réservée aux trotteurs de 4 ans et plus.

Ils ne sont que 14 au départ de notre événement dominical, réservé à des 4 ans et plus, mais ils sont plusieurs à pouvoir briguer la pole position. J’ai porté mon dévolu sur le 1 HOOKING, qui a joué de malchance en dernier lieu à ParisLongchamp, où il a connu des problèmes de trafic avant de finir à la vitesse du vent. Malgré son numéro extérieur dans les stalles, cet attentiste a les moyens de renouer avec la victoire ici.

Véritable métronome dans ce genre de confrontations, le 3 MY CHARMING PRINCE est mieux loti que son rival dans les stalles de départ (le 6) et fait office de bonne base de jeux.

Ma dernière minute, le 9 EL MANIFICO a mieux couru que ne l’indique son classement le 21 juin à Saint-Cloud.

Le rallongement de la distance va servir ses intérêts. Après deux parcours de rentrée, le 8 RONALDO est de retour à son top niveau comme en attestent ses récents résultats. Il va encore falloir compter avec lui.

Les pronostics :

1 HOOKING

2 MY CHARMING PRINCE

9 EL MANIFICO

8 RONALDO

11 EN OR

7 LETTYT FIGHT

6 BAZOQUES

5 COSMAS

Dernière minute

9 EL MANIFICO

