Quinté+ du mercredi 13 juillet 2022 à Enghien : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Equidia pour le quinté du mercredi 13 juillet 2022 à Chantilly, le Prix de l’Opéra. Départ à 20h15. 16 partants âgés de 7 à 10 ans. 2.150 mètres.

Après avoir enchaîné les places, le 8 Fawley Buissonay a trouvé une juste récompense à ses efforts en enlevant le 11 juin dernier le Grand Prix de Lignières, face à plusieurs rivaux qu’il retrouve ici. En dépit de son numéro en dehors, ce fils de Village Mystic devrait encore se révéler redoutable.

Grand spécialiste du parcours et auteur d’une rentrée victorieuse à Avignon, le 4 Eastwood Park représente également une excellente possibilité dans ce lot avec le 2 Esperanzo, en net regain de forme comme en témoigne sa récente 2e place à Vincennes.

Même s’ils devront composer avec des numéros en seconde ligne, des concurrents comme le 11 Farrell Seven, le 10 El Santo Haufor et le 13 Vlad del Ronco ont tous leurs chances pour une place.

Nous les retiendrons ensuite devant le 3 Eagle Meslois, intermittent mais non dénué de moyens, et le 1 Eliska Berry, pieds nus contrairement à son ultime tentative dans l’étape du Trophée Vert de Sablé-sur-Sarthe.

Les pronostics :

8. Fawley Buissonay

4. Eastwood Park

2. Esperanzo

11. Farrell Seven

10. El Santo Haufor

13. Vlad del Ranco

3. Eagle Meslois

1. Eliska Berry

La dernière minute :

8. Fawley Buissonay

Focus sur Fawley Buissonay, Mister "Consistency"

Son profil : Après s’être distingué à plusieurs reprises sur les longues distances, Fawley Buissonay revient sur un parcours de vitesse. Pas de panique puisque le pensionnaire de Jean-Marie Monclin est également performant sur ce tracé avec sept podiums en 12 courses de 2.100 à 2.150 mètres.



L’avis de l’entraîneur, Jean-Marie Monclin : "Fawley Buissonay vient de s’imposer plaisamment à Lignières. Avant de découvrir son numéro en dehors, nous étions confiants. Le 8 est vraiment préjudiciable avec lui. C’est un pisteur qui a besoin d’un bon déroulement de course. Il a parfaitement récupéré. Tout sera une question de parcours".



La statistique : Enghien est un hippodrome qui réussit plutôt bien à notre favori puisqu’en sept courses, il signe deux victoires et deux places, soit 86% dans les 5.



Ses chronos en compétition : la dernière prestation de Fawley Buissonay sur ce tracé remonte au 12 août 2021 dans le Prix de la Porte de Milan. Ce jour-là, il se classait 3e avec un chrono de 1'12"2. Un bon chrono comparé à ceux de ses concurrents. Si on se réfère aux temps depuis le 1er mars 2022, seul Forum Meslois a trotté plus vite que lui : 1’12"0 sur ce parcours le 18 mars dernier.



Sa forme du moment : Fawley Buissonay enchaîne les bonnes performances et fait preuve de constance. Sur ses huit dernières courses, le fils de Village Mystic n’est sorti qu’une fois des cinq premiers. Il aborde cette course avec une victoire et l’assurance d’avoir battu la plupart de ses adversaires à Lignières la dernière fois.



L’avis de Anthony Roi, journaliste d’Equidia : "Il trouve un bon engagement car c’est un cheval de 7 ans qui va affronter des chevaux plus âgés que lui. Fawley Buissonay est en forme, il vient de gagner à Lignières. C’est un bon cheval qui apprécie ce genre de parcours, piste plate. Il fait partie des plus rapides sur le parcours de la course. Toutefois, le point négatif de sa candidature est le numéro derrière l’autostart (8). Il va partir tout à l’extérieur et il faudra que son driver prenne les bonnes options pour ne pas faire trop d’efforts durant la course".

