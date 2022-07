Quinté+ du jeudi 14 juillet 2022 à Longchamp : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Equidia pour le quinté du jeudi 14 juillet 2022 à Longchamp, le le Longines Handicap de la Fête Nationale. Départ à 20h15. 16 partants. Plat. 1.600 mètres. Épreuve réservée aux chevaux de 4 ans et plus.

Auteur d’une rentrée honorable sur la PSF de Lyon-La Soie en avril dernier, le 5 Vents Contraires n’a pas confirmé dans le Quinté+ du 27 juin à Lyon-Parilly. Déjà vainqueur d’un Quinté+ sur ce même parcours en octobre dernier, ce fils de Kendargent est susceptible d’accuser ici de gros progrès.

Compagnon de boxes de notre favori, le 3 Power Jack va découvrir la distance du mile. S’il tient, il peut lui aussi prétendre à un bon classement, à l’image du 13 Torpen, battu de peu dans l’événement du 16 juin.

Confirmé à ce niveau, le 16 Essai Transformé garde sa chance pour une place avec le régulier Principe, le 4, récent 5e d’un Quinté+ à Saint-Cloud, pour son premier essai dans un handicap.

Pas des plus heureux lors de son ultime tentative, le 15 Brouillard complétera notre choix avec le 11 San Cristobal, à surveiller pour son premier handicap, et le 8 Harper, en vue récemment sur ce parcours.

Les pronostics :

5. Vents Contraires

3. Power Jack

13. Torpen

16. Essai Transformé

4. Principe

15. Brouillard

11. San Cristobal

8. Harper

La dernière minute :

8. Harper

Le cheval à suivre : Harper, 1er essai au niveau handicap

Son profil : Harper va débuter dans les gros handicaps jeudi 14 juillet. Très régulier avant cette course, il apprécie particulièrement la distance. Il vient de finir 2e à deux reprises sur 1.600 mètres. Sur le parcours de la grande piste de Longchamp, c’est 2e et 5e. Il n’arrive donc pas dans l’inconnu et peut être la surprise de ce Quinté.



L’avis de l’entraîneur, Pascal Bary : "Irréprochable, Harper fait toutes ses courses. Le cheval est bien. C’est son premier handicap, je ne sais donc pas s’il est pris à son poids. Cette course nous en dira plus".



Ses chronos en compétition : 11"28, c’est le chrono réalisé par Harper le 28 avril dernier à Paris Longchamp dans les 200 derniers mètres du Prix de l’Hôtel de Bruxelles, classe 2 sur 1.600 mètres. Ce chrono est la meilleure performance au tracking des 200 derniers mètres parmi les concurrents du Quinté ayant couru récemment sur la distance du jour. Derrière lui, on retrouve Principe, auteur d’un chrono de 11"32, réalisé dans la même course.



La statistique : l’hippodrome de Paris Longchamp sied bien à Harper. En quatre courses disputées sur cet hippodrome, le pensionnaire de Pascal Bary a toujours fini dans les cinq premiers. Sur ce parcours, il s’est récemment classé 2e dans le Prix du Pont au Change. Ce jour-là, il devançait Simons King, Memory Dream mais aussi San Cristobal, qu’il retrouvera jeudi 14 juillet.



Sa forme du moment : Harper est l’une des révélations du moment. Le fils d’Al Kazeem enchaîne les bonnes performances avec au compteur deux podiums d’affilés du côté de Paris Longchamp. Après avoir brillé dans les courses à conditions et les courses de Classe 2, il va donc pour la première fois se mesurer aux gros handicaps. C’est aussi son premier engagement dans un Quinté +.



L’avis de François Pradeau, journaliste Equidia : "Le potentiel de ce cheval régulier est important. Ajouté à cela que sur le parcours des 1.600 mètres qui nous intéresse, il est extrêmement performant. Autant dire qu’il s’élance avec une réelle chance d’être dans le quinté voire mieux si la course lui est favorable. Il coche donc de nombreuses cases, à savoir le potentiel, l’aptitude au parcours, aptitude au terrain. Le seul élément que ne nous maitrisons pas sur la feuille de match est sa capacité à se sortir d’un peloton fourni. Il n’a en effet jamais disputé de handicap Quinté avec autant de partants. Au papier, c’est une chance évidente, en pratique, réponse ce jeudi à 20h15 à Paris Longchamp".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info