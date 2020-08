Quinté+ du dimanche 16 août 2020 à Deauville : les pronostics

publié le 15/08/2020 à 15:59

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du dimanche 16 août 2020 à Deauville, le Grand Handicap de Deauville. Départ à 15h15. 16 partants. Handicap. Plat. 1.600 mètres. Ligne droite. Purs-sangs de 3 ans et plus.

Ce Grand Handicap de Deauville est l'un des plus relevés de l'année, le top weight, le 1 Stunning Spirit étant plus habitué à disputer des épreuves semi-classiques que des Quintés+. Ce sera d'ailleurs notre dernière minute, l'engagement étant de premier ordre, en dépit du poids qu'il porte. Il est en outre aguerri sur les parcours rectiligne comme celui-ci.

Nous faisons confiance aux deux pensionnaires de David Smaga, le 14 Millfield et le 11 Vilaro, que le terrain lourd va transcender, ainsi qu'à ceux de Yann Barberot, le 13 Go To Hollywood et surtout le 15 French Pegasus, ce dernier étant un excellent nageur. Ensuite, tout est possible, beaucoup de concurrents pouvant se révéler à la faveur d'une piste qui s'est considérablement alourdie ces dernières 72 heures.

Les pronostics :

14. Millfield

13. Go To Hollywood

1. Stunning Spirit

15. French Pegasus

11. Vilaro

6. Mon Ami l'Écossais

3. Tantpispoureux

16. Plantlove

La dernière minute :

1. Stunning Spirit