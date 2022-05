Quinté+ du dimanche 15 mai à Longchamp : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du dimanche 15 mai à Longchamp, l'Emirates Poule d'Essai des Pouliches. Départ à 15h15. 15 partants. Plat. 1.600 mètres. Grande piste. Pouliches de 3 ans.

Compliqué, quoique... Le 8 Cachet est invaincue cette année et vient de s'imposer dans les 1000 Guinées de Newmarket. Elle tente un rare doublé, plus que possible si on oublie qu'elle avait échoué nettement sur cette piste l'an passé. Meilleure chance française de la course, la deauvillaise Rosacea lui sera directement opposée, elle qui est invaincue depuis la cinquième place de ses débuts. Elle vient d'ailleurs de remporter une préparatoire avec brio.

Notre dernière minute, le 13 Mqse de Sevigne, peut éventuellement trouver la distance un peu courte, car elle vient de s'imposer sur les 1.800 mètres du Vanteaux. Toutefois, un bon classement est attendu : c'est notre dernière minute.

Montée par l'une des deux femmes jockeys au départ, le 4 Jumbly sera sans doute délaissée. À tort, car elle a été préservée en vue de cette sortie et est née pour réussir sur le mile, distance qu'elle aborde ici pour la première fois. C'est d'ailleurs la quatrième favorite chez les bookmakers anglais.

Les pronostics :

8. Cachet

7. Rosacea

13. Mqse de Sevigne

14. Toy

4. Jumbly

10. Mangoustine

11. Acer Alley

La dernière minute :

13. Mqse de Sevigne (prononcez Marquise de Sévigné)

Résultats du vendredi 13 mai à Vincennes :

La dernière minute s'est imposée devant le favori de RTL. La sélection indique le Quinté.

