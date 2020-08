Quinté+ du 2 août 2020 à Deauville : les pronostics

publié le 01/08/2020 à 17:30

Déjà vu à son avantage sur ce parcours, le 9 BLISS FOR EVER dépend du redoutable tandem Chapper-Pasquier. C'est l'un des benjamins du lot et l'un des plus recommandables pour ce quinté intéressant.

A l'autre extrémité de la pyramide des âges, le 11 PRETORIO, doyen de cette épreuve à huit ans, mérite également un large crédit, vu sa forme saisonnière et celle de son écurie, tout comme notre dernière minute, le 3 CARLTON CHOICE, qui, selon ses propriétaires, est devenu compétitif sur des distances de ce genre en vieillissant. C'est notre dernière minute, en même temps qu'une base fiable dans les 5 premiers.

Grand Handicap des Collectivités Locales - Handicap - 1.900 mètres, piste en sable fibré - Plat - Pur-Sang de 4 ans et plus - 16 partants - Départ à 15h15.

Les pronostics

9. BLISS FOR EVER

11. PRETORIO

3. CARLTON CHOICE

12. CHASSELAY

2. FICELLE DU HOULEY

13. DIWAN SENORA

14. KHOCHENKO

6. CHAILLOUE

La dernière minute

3. CARLTON CHOICE