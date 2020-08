Quinté+ du 1er août 2020 à Deauville : les pronostics

publié le 31/07/2020 à 20:30

Le principal enseignement à tirer du premier quinté de ce meeting deauvillais, jeudi dernier, est qu'il faut être prêt à prendre plusieurs douches froides durant le mois d'août.



Ce handicap n'échappera pas cette règle non écrite, tout étant possible, sauf si notre favori, le 1 SIMPLY STRIKING, confirme ses bonnes courses de l'année, et si notre dernière minute, le 3 RIMINI, montre le même niveau de forme qu'en dernier lieu.



Chez les outsiders, on peut s'intéresser au 5 BAKOEL KOFFIE, de retour sur une surface où il a eu l'occasion de faire quelques étincelles. A lui de s'en souvenir... Attention également au 14 ON THE SEA, qui remporta cette épreuve il y a deux saisons.



Quinté du Samedi 1er Août à Deauville - PLAT. Prix de la Villa Lucie - Handicap - 1300 mètres, Piste en Sable Fibré - Pur-Sang de 4 ans et plus. 16 partants. Départ à 15h15.





Les pronostics

1 SIMPLY STRIKING

14 ON THE SEA

3 RIMINI

12 DEGRISEMENT

5 BAKOEL KOFFIE

13 MUTTRAH FORT

2 VISCOUNT BARFIELD

15 FUNNY VALENTINE

La dernière minute

3 RIMINI