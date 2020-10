Quinté+ du 18 octobre 2020 à Auteuil : les pronostics pour le Prix Prince d'Ecouen

publié le 18/10/2020 à 11:15

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du dimanche 18 octobre 2020 à Auteuil, le Prix Prince d'Ecouen. Départ à 15h15. 16 partants. Haies. Handicap. Listed-Race. 3.900 mètres. 5 ans et plus.

Il s'agit encore d'un quinté difficile qui va enrichir ses gagnants. Nous faisons confiance ici au 16 Bonaparte Sizing, qui semble enfin en mesure de concrétiser les moyens montrés l'an passé dans cette catégorie. En pleine forme et restant sur un succès, ce ne sera pas le favori de tout le monde.

Derrière, tout est possible

Ensuite, tout est possible. Arnaud Chaillé-Chaillé délègue deux de ses sauteurs, le 11 Via Dolorosa, ancien vainqueur du Prix du Président de la République reconverti sur les haies et qui disputera l'arrivée s'il reste debout, et le 15 Beauté Promise, qui n'a encore rien montré cette saison. Mais à force d'insister, cela finira bien par passer.

Notre dernière minute, le 13 Yellow Field, reste enfin une base sûre à ce niveau, où il n'a plus rien à prouver. Ses récentes sorties l'ayant remis dans le bain, il est compétitif ici pour les premières places.

Nous nous méfions enfin du 14 Anouma Freedom, pour lequel les échos sont également très favorables.

Les pronostics

16. Bonaparte Sizing

11. Via Dolorosa

13. Yellow Field

15. Beauté Promise

14. Anouma Freedom.

5. Eclair du Maffray

4. Via Maresca

9. Rock the race

La dernière minute

13. Yellow Field