publié le 16/10/2020 à 14:30

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du samedi 17 octobre 2020 à Auteuil, le Prix Montgomery. Départ à 15h15. 16 partants. Steeple-Chase. Groupe III. Handicap. 4.700 mètres. Piste extérieure. 5 ans et plus.

Le Prix Montgomery est, avec le Prix du Président de la République, le handicap le plus important de l'année disputé sur le steeple-chase d'Auteuil. C'est une belle course à regarder, une belle course aussi pour qui veut gagner de l'argent, car en général elle en rapporte beaucoup à ceux qui en devinent l'arrivée.

Nous avons fait confiance à Guillaume Macaire, doublement représenté avec le 5 Soufflenheim et le 15 Expresso Collonges. Les deux peuvent briller, même si notre favori est plus expérimenté.

La ligne du Prix Violon II vient ensuite

La ligne du Prix Violon II viendra ensuite. On se souvient que le 1 Redwillow Imperial s'était illustré facilement, devant Expresso Collonges justement, mais également le 2 Enola Gay et le 7 Le Mans. Le 13 Polinuit avait lui aussi bien tenu sa partie avant de tout compromettre sur faute.

Notre dernière minute, le 3 Fou Delice, n'a contre lui que son âge. Mais il a pris la troisième place du Président au printemps, signe que sa jeunesse n'est pas synonyme d'immaturité. Il devrait de nouveau très bien se comporter ici.

Des regrets, m'sieur ? Oui, quelques-uns. Le 9 Bicudo Has et le 6 Fantastic Sivola, pour ne rien vous cacher.

Les pronostics :

5. Soufflenheim

15. Expresso Collonges

3. Fou Delice

7. Le Mans

1. Redwillow Imperial

13. Polinuit

8. Echo de Champdoux

2. Enola Gay



La dernière minute :

3. Fou Delice